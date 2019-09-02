訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:21 中國財經

滬指漲1.3%止三連跌 重上2900關

放大圖片

中美新一輪加徵關稅措施正式生效，但內地製造業PMI升至5個月高位，推動A股在9月首個交易日收漲。上證指數高收1.31%，終止連跌3日，收復2900點關口。兩市成交合計縮減至5533億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開不足1點，其後升幅不斷擴大，全日收市報2924點，漲37點或1.31%，最多漲42點或1.46%，高見2928點，成交2260.44億元。

深成指亦反覆上漲，全日收市報9569點，漲203點或2.18%，最高見9586點，漲220點或2.36%，成交3272.23億元。

滬深300指數報3848點，漲48點或1.28%；創業板指數報1652點，漲41點或2.57%。

各板塊幾乎全線走揚，飛機製造股漲近半成；船舶製造股漲逾4%；水泥、煤炭股漲逾3%；鋼鐵、化工、石油、房地產、有色金屬股漲逾2%；金融、電力股漲逾1%。

財新/Markit公布，經季節性調整的8月中國製造業採購經理指數(PMI)重返50以上的擴張水平，升至50.4的五個月高位，較上月的49.9，升0.5個百分點，高於市場預期的49.8。

中美兩國在本港時間周日(9月1日)中午起互相加徵新一輪關稅，其中美國率先對1250億美元中國進口貨加徵15%關稅；中國亦採取反擊，對750億美元美國進口貨分兩輪加徵5%至10%關稅，首輪昨天起實施，包括美國大豆等農產品，並首次把美國原油列入關稅清單。中美將於12月15日，實行第二階段加徵關稅措施。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。