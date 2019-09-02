中國財經

中美新一輪加徵關稅措施正式生效，但內地製造業PMI升至5個月高位，推動A股在9月首個交易日收漲。上證指數高收1.31%，終止連跌3日，收復2900點關口。兩市成交合計縮減至5533億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開不足1點，其後升幅不斷擴大，全日收市報2924點，漲37點或1.31%，最多漲42點或1.46%，高見2928點，成交2260.44億元。

深成指亦反覆上漲，全日收市報9569點，漲203點或2.18%，最高見9586點，漲220點或2.36%，成交3272.23億元。

滬深300指數報3848點，漲48點或1.28%；創業板指數報1652點，漲41點或2.57%。

各板塊幾乎全線走揚，飛機製造股漲近半成；船舶製造股漲逾4%；水泥、煤炭股漲逾3%；鋼鐵、化工、石油、房地產、有色金屬股漲逾2%；金融、電力股漲逾1%。

財新/Markit公布，經季節性調整的8月中國製造業採購經理指數(PMI)重返50以上的擴張水平，升至50.4的五個月高位，較上月的49.9，升0.5個百分點，高於市場預期的49.8。

中美兩國在本港時間周日(9月1日)中午起互相加徵新一輪關稅，其中美國率先對1250億美元中國進口貨加徵15%關稅；中國亦採取反擊，對750億美元美國進口貨分兩輪加徵5%至10%關稅，首輪昨天起實施，包括美國大豆等農產品，並首次把美國原油列入關稅清單。中美將於12月15日，實行第二階段加徵關稅措施。