印尼將提前實施鎳礦石出口禁令，推動倫敦LME鎳價上周五晚飆升9.2%。
內地滬鎳期貨1911漲停，報136960元人民幣/噸，再次刷新該合約上市以來新高。
A股方面，盛屯礦業(600711.SH)和青島中程(300208.SZ)漲停。
本港的新疆新鑫礦業(03833)借勢炒，曾飆28.8%，見0.67元逾三個月高，現升19.2%。
另外，罕王(03788)逆市升0.7%；金川(02362)反覆跌1.5%。
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