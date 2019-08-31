中國財經

阿里巴巴集團首席執行官張勇在一個論壇中發表主題演講，指在數碼經濟時代，用數碼技術構建消費全鏈路的雪亮工程，才能更好地解決時代發展中的社會問題，滿足一代又一代消費者不斷增長的需求。

張勇又稱，伴隨數碼經濟的深入，過去20年來，阿里巴巴已經從一個電商公司成長為圍繞物流、金融、雲計算等整個商業生態。

正因如此，他認為，要想使海量的消費者保護行為和體驗獲得本質性的改善，必須從企業視角走向生態和平台視角。只有多方聯動，協同共治，才能形成生態發展的良性機制。