中國財經

中國8月非製造業採購經理指數(PMI)勝預期，國家統計局公布，8月非製造業商務活動指數為53.8，比上月提升0.1個百分點，優於市場預期53.7，顯示非製造業總體保持擴張勢頭，增速略有加快。

分行業看，服務業商務活動指數為52.5，比上月回落0.4個百分點，服務業擴張速度有所放緩。從行業大類看，鐵路運輸業、電訊廣播電視衞星傳輸服務、互聯網軟件訊息技術服務等行業商務活動指數位於58以上的較高景氣區間，業務活動較為活躍。

道路運輸業、其他金融業、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間。建築業商務活動指數為61.2，比上月上升3個百分點，建築業景氣度提升。

新訂單指數為50.1，比上月回落0.3個百分點，略高於臨界點，表明非製造業市場需求增長放緩。分行業看，服務業新訂單指數為49.4，比上月下降0.3個百分點；建築業新訂單指數為53.9，比上月回落0.8個百分點。

業務活動預期指數為60.4，比上月上升0.6個百分點，重返高位景氣區間，表明非製造業企業對未來市場發展信心增強。分行業看，服務業業務活動預期指數為59.8，比上月上升0.7個百分點；建築業業務活動預期指數為64，比上月上升0.3個百分點。

8月綜合PMI產出指數為53，比上月微跌0.1個百分點，表明中國企業生產經營活動總體保持平穩發展。