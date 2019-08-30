中國財經

A股午後由升轉跌，上證指數現跌9點。

上證指數現報2881點，跌9點或0.33%，最低見2878點，跌12點或0.42%，成交1821.08億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9350點，跌48點或0.51%，低見9339點，跌59點或0.63%，成交2665.06億元。

滬深300指數報3789點，跌不足1點或0.01%；創業板指數報1607點，跌13點或0.83%。

各板塊普遍走弱，化工、房地產、電力、鋼鐵、水泥、石油、煤炭股挫逾1%；金融、有色金屬股偏軟；半新股則漲逾1%。