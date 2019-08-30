A股早段走高，上證指數升14點，深成指升72點。
上證指數現報2905點，升14點或0.5%，最高見2914點，升23點或0.82%，成交908.14億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9471點，升72點或0.78%，高見9492點，漲93點或1%，成交1320.92億元。
滬深300指數報3820點，升29點或0.79%；創業板指數報1630點，升9點或0.56%。
各板塊個別發展，金融、石油、水泥、房地產股靠穩；有色金屬、鋼鐵、電力、化工、煤炭股則偏軟。
今日 10:37 中國財經
A股早段走高，上證指數升14點，深成指升72點。
上證指數現報2905點，升14點或0.5%，最高見2914點，升23點或0.82%，成交908.14億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9471點，升72點或0.78%，高見9492點，漲93點或1%，成交1320.92億元。
滬深300指數報3820點，升29點或0.79%；創業板指數報1630點，升9點或0.56%。
各板塊個別發展，金融、石油、水泥、房地產股靠穩；有色金屬、鋼鐵、電力、化工、煤炭股則偏軟。
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