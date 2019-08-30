中國財經

人民銀行公開市場連續第二日暫停逆回購操作。

人行公告，月末財政支出力度較大，與政府債券發行繳款、人行逆回購到期等因素對沖後，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。

據此計算，包括MLF(中期借貸便利)操作在內，本周全口徑淨回籠資金1290億元人民幣。

據路透統計，本周公開市場逆回購到期規模2700億元，其中今日到期800億元；上周六(24日)到期的1490億元MLF因逢周末則順延至本周一。此外，周四還有800億元的國庫現金定存到期，回籠等量資金。