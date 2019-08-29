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今日 18:54 港股直擊 中國財經

建行料下半年淨息差續收窄

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建行(00939)首席財務官許一鳴認為，中國利率有下調的必要性和空間，但相信人民銀行直接下調基準利率的可能性不大，中期而言，通過完善貸款市場報價利率(LPR)來引導利率向下。

許一鳴表示，LPR改革的原意正是要引導利率定價下行，相信在貸款利率定價受壓，加上存款成本上升的影響下，預期該行下半年的淨息差會再有1至2個基點的下跌空間。建行上半年淨利息收益率跌7個基點至2.27%。

他又稱，建行的分紅比率維持在30%是合適水平，需要從長遠，穩健的角度考慮，以應對監管機構愈來愈嚴的資本要求。

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