A股午後偏軟，上證指數現跌2點。
上證指數現報2890點，跌2點或0.1%，最低見2878點，跌15點或0.52%，成交1520.09億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9408點，跌5點或0.06%，低見9363點，跌50點或0.54%，成交2200.31億元。
滬深300指數報3789點，跌12點或0.34%；創業板指數報1622點，跌2點或0.15%。
各板塊個別發展，金融、水泥、鋼鐵、煤炭、電力、有色金屬股偏軟；石油、房地產、化工股則靠穩。
今日 14:07 中國財經
A股午後偏軟，上證指數現跌2點。
上證指數現報2890點，跌2點或0.1%，最低見2878點，跌15點或0.52%，成交1520.09億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9408點，跌5點或0.06%，低見9363點，跌50點或0.54%，成交2200.31億元。
滬深300指數報3789點，跌12點或0.34%；創業板指數報1622點，跌2點或0.15%。
各板塊個別發展，金融、水泥、鋼鐵、煤炭、電力、有色金屬股偏軟；石油、房地產、化工股則靠穩。
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