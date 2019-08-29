中國財經

A股早段倒跌，上證指數跌7點，深成指跌24點。

上證指數現報2885點，跌7點或0.28%，最低見2878點，跌15點或0.52%，成交834.21億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9389點，跌24點或0.26%，低見9363點，跌50點或0.54%，成交1207.1億元。

滬深300指數報3783點，跌19點或0.51%；創業板指數報1622點，跌3點或0.19%。

各板塊個別發展，半新股挫逾1%；金融、水泥、鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力、石油股偏軟；化工、房地產股則靠穩。