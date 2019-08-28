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美國逾200鞋商促特朗普取消加徵關稅

美國逾200間鞋類企業要求總統特朗普，取消下月向中國貨加徵關稅的決定，因為加徵關稅只會讓美國消費者支付隱藏稅項。

美國USTR刊憲 確認3000億美元中國貨加徵5%關稅



美國貿易代表辦公室(USTR)在《聯邦公報》發通告，確認在9月1日及12月15日起加徵關稅的3000億美元中國貨，其稅率由原先公布的10%調升至15%。

里士滿聯儲總裁:儲局關注上月減息效應



美國里士滿聯儲總裁Thomas Barkin強調，儲局7月減息屬「中期調整」，作為確保經濟持續擴張的手段，當局將密切關注本次減息效應。

油價抽上 道指收市倒升258點



美國國債孳息曲線加劇倒掛，預示經濟衰退或臨近，美股道指初段曾挫140點，但低位有承接，尾段最多倒升263點，最終以上揚258點或1%收市；油價上升刺激能源股造好，標指能源指數抽升1.4%；標指則上揚0.65%，納指升0.38%。高盛與摩通股價都升約1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美滙指數尾段升0.26%，報98.25。日圓兌美元跌0.38%。英鎊曾挫1%，美市尾段仍跌0.63%；歐羅亦疲軟。

￭ 紐約12月期金反覆跌0.2%，每盎斯收報1549.1美元。

￭ 美國EIA上周原油庫存減少1002.7萬桶，減幅大於預期。紐約期油收漲1.6%，布蘭特期油升1.7%。

￭ 意大利反對黨民主黨稱，準備好與反建制的五星運動籌組新政府。

￭ 意大利10年期國債孳息曾跌16基點，見0.98厘新低。

￭ 德國和法國股市分別低收0.25%和0.34%，英股受惠英鎊走低，收升0.35%。

￭ 路透：華為擬在歐洲推新款高端手機，或不能安裝谷歌Android與地圖。

￭ 英女皇批准首相約翰遜提出的國會休會計劃，從9月9日到9月12日之間的某一天開始休會至10月14日。外界相信，約翰遜欲阻止國會反對他推動英國硬脫歐。

建行中期多賺近5% 不良貸率降



建行(00939)中期盈利按年增4.87%，不派中期息。期內利息淨收入升4.57%；手續費及佣金淨收入升11.15%。於6月底，不良貸款率1.43%，較去年底降0.03個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25660點，較昨日恒指收市高水45點。

￭ ADR港股比例指數報25577點，較港收市低37點。

￭ 國航(00753)中期盈利按年跌9.55%，不派中期息。

￭ 蒙牛(02319)中期盈利按年增32.96%，不派中期息。

￭ 國浩(00053)全年盈利按年跌31.23%，派末期息3元。

￭ 廣州農商銀行(01551)中期盈利按年增8.13%，不派中期息。

￭ 晉商銀行(02558)中期盈利按年增9.2%，不派中期息。

￭ 招商證券(06099)中期盈利按年增93.89%，不派中期息。

￭ 合景泰富(01813)中期盈利按年增1.75倍，派中期息32分人民幣。

￭ 中國民航信息(00696)中期盈利按年升5.61%，不派中期息。

￭ 美圖(01357)以總代價3.95億元，收購招聘平台Dajie Net約57.09%實際股權。