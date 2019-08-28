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美國USTR刊憲 確認3000億美元中國貨加徵5%關稅

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美國總統特朗普早前宣布，對中國全數5500億美元貨額外再加徵5%的關稅，包括由10月1日起，對現時已加徵25%關稅率的2500億美元中國貨品，改為30%；而9月1日及12月15日起加徵關稅的3000億美元中國貨，其稅率亦由原先公布的10%調升至15%。美國貿易代表辦公室(USTR)周三在《聯邦公報》(Federal Register)發表通告，確認在9月1日及12月15日起加徵關稅的3000億美元中國貨，其稅率由原先公布的10%調升至15%。

不過，《聯邦公報》對於由10月1日起，對現時已加徵25%關稅率的2500億美元中國貨，改為30%關稅率的部分則並沒有提及。USTR此前曾稱，計劃就本部分加徵關稅進行公眾咨詢。

中國在上周五(23日)決定對原產於美國5078個稅目、總值約750億美元進口商品加徵10%、5%不等關稅，特朗普隨後於Twitter發表兩篇長篇推文，宣布向中方還擊，計劃將全數5500億美元中國貨額外加徵5%關稅。

USTR在《聯邦公報》中解釋稱，中國對美國貨採取新一輪加徵關稅措施後，美國目前的關稅政策已經變得不合時宜。USTR表示，中國不但沒有採取行動解決美國關心的問題，反而透過增加關稅，或者威脅採取更多報復措施，意圖保護其已被美方調查證實的一些不合理政策、行動和做法，結果將進一步損害美國經濟。

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