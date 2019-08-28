港股直擊 中國財經

港股高開低走，恒指高開103點，甫開曾升166點，高見25830點，之後走軟，午後倒跌最多67點，見25596點，恒指收市報25615點，跌48點或0.19%，連跌三日累挫563點或2.2%。

北水淨流入15.05億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

多隻中資金融股見北水流入，建行(00939)淨入5.33億元；工行(01398)有3324萬元淨入；平保(03218)有3817萬元淨入；太保(02601)有1.04億元淨入。不過，交行(03328)公布業績後有9706萬元淨走。

藍籌方面，領跌大市的騰訊(00700)淨流出2.76億元；中移動(00941)有1.13億元淨走。蒙牛乳業(02319)業績前創新高，有4326萬元淨入。

醫藥股回吐，中國生物製藥(01177)有1.28億元淨入吸貨；藥明生物(02269)有2389萬元淨入；阿里健康(00241)有574萬元淨入。相反，另一藍籌石藥(01093)有1.03億元淨走。

內房方面，融創中國(01918)有5730萬元淨入；奧園(03883)有116萬元淨走。

其他淨流出較高股份有：山東黃金(01787)有1211萬元淨走；復星國際(00656)有3757萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、工行、平保、中生製藥、石藥、交行、中移動、太保及復星。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、阿里健康、石藥、復星、蒙牛、中生製藥、融創、山東黃金、藥明生物及奧園。