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今日 14:00 中國財經

台股兩連升 高收0.45%

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台灣股市高收，加權指數收報10434點，升47點或0.45%。

台股今早高開10點，其後升幅擴大，最高見10456點，連續第二日呈強。其中，機電股升0.68%，營建股升0.51%。

分析師指出，台股今日高開高走，未有跟隨隔晚美股下滑，主要由於內地提出20條提振消費信心措施，培養消費熱點，以及聯發科5G系統單晶片解決方案明年將吸引更多中國品牌客戶採用，蘋果概念股走升，科技股領漲大市。

個股方面，重磅股聯發科漲5.93%，大立光漲1.99%，台積電升0.8%，鴻海亦升0.28%。

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