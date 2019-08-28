中國財經

上證指數午後維持走弱，現跌5點。

上證指數現報2896點，跌5點或0.18%，最低見2887點，跌15點或0.52%，成交1510.63億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9426點，跌16點或0.17%，低見9375點，跌67點或0.72%，成交2190.44億元。

滬深300指數報3807點，跌9點或0.25%；創業板指數報1628點，升不足1點或0.03%。

各板塊個別發展，金融股挫逾1%；有色金屬、石油、電力、水泥股偏軟；半新股則漲逾1%；房地產、煤炭、鋼鐵、化工股靠穩。