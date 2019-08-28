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美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)表示，總統特朗普希望盡快與中國達成貿易協議。

蓬佩奧接受美國廣播公司(ABC)RTV6電視台訪問時表示，美中貿易談判已取得實際進展，但他不想確定達成協議的期限。

他又稱，政府明白貿易戰對農業州份的影響，但無法提供解決方案的時間表，他又強調農民的產品和知識產權必須得到保護，免受中國的侵略和中國人的盜竊。

報道指，中國是印第安納州農產品最大客戶，根據調查發現，72%農民指當前貿易環境危及他們的經營，56%農民不滿意當前貿易形勢。