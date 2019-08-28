中國財經

上證指數低開不足1點後偏軟。

上證指數開市報2901點，跌不足1點或0.02%；現報2899點，跌2點或0.08%。

深成指開市報9449點，升6點或0.07%；現報9426點，跌16點或0.17%。

滬深300指數開市報3818點，升1點或0.05%；現報3815點，跌1點或0.03%。

創業板指數開市報1629點，升1點或0.11%；現報1626點，跌1點或0.09%。

各板塊個別發展，金融、鋼鐵、房地產、有色金屬股偏軟；煤炭、化工、水泥、電力、石油股則靠穩。