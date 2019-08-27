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金價創6年新高 銀價2年最強

避險情緒升溫，紐約12月期金收市升14.6美元或1%，每盎斯報1551.80美元，為2013年4月以來最高。

fb早期投資者蒂爾幾乎沽清持股



Facebook (fb)早期投資者、由對沖基金名宿蒂爾(Peter Thiel)主理的基金，已按蒂爾訂下的計劃，出售其剩餘持有的所有fb股份。另外，fb據報正為Instagram用戶打造私人即時通訊軟件。

美債孳息曲線倒掛惡化 創金融海嘯以來最壞



美國國庫券孳息曲線倒掛情況惡化，10年期與2年期債息倒掛幅度超過4個基點，創下2008年金融海嘯以來最大幅度。

孳息倒掛加劇 道指反覆低收120點



美國總統特朗普對中美貿易戰的口風轉趨溫和，加上中國推動汽車消費，美股道指乘勢最多曾漲155點。但經濟衰退陰霾不散，美債10年期與2年期孳息曲線倒掛幅度拉闊，道指曾倒跌176點，收市仍反覆下滑120點或0.47%；標指跌0.32%；納指回吐0.34%。蘋果股價挫1.1%；摩通倒退1%。

外圍焦點簡訊

￭ S&P Case-Shiller美國20大城市樓價指數6月按年升2.1%，遜預期；會議局消費信心指數8月報135.1，勝預期。

￭ 前紐約聯儲總裁杜德利呼籲局方停止再減息，以免被特朗普騎劫，用作對中國發動更多貿易戰及幫他連任的工具。

￭ 避險資產受追捧，日圓兌美元曾漲0.5%。美滙指數尾段偏軟；英鎊兌美元漲0.52%，因為英國反對黨表明，將阻止首相約翰遜無協議脫歐。

￭ 紐約期油漲2.4%，每桶收報54.93美元；布蘭特期油升1.4%。

￭ 歐央行副行長金多斯：決策應以經濟數據，而不是金融市場價格為依據。

￭ 歐股收市個別發展，德股和法股分別升0.62%和0.67%，英股跌0.08%。

￭ 市場研究公司Gartner：華為全球手機銷量第二季按年升16.5%，蘋果跌13%。

信行半年多賺一成 不良率降至1.72%



中信銀行(00998)中期溢利按年升10.05%，不派中期息。期內淨利息收入增14.76%，淨息差按年增0.07個百分點；截至6月底不良貸款餘額661.61億元，較去年末增長3.33%；不良貸款率1.72%，降0.05個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25748點，較昨日恒指收市高水84點。

￭ ADR港股比例指數報25629，較港低35點。

￭ 中興(00763)中期盈利14.71億人民幣，不派中期息。

￭ 中鋁(02600)中期盈利按年跌14.1%，不派中期息。

￭ 金隅(02009)中期溢利按年升26.36%，不派中期息。

￭ 江西銀行(01916)中期盈利按年增4.29%，不派中期息。

￭ 中國銀河(06881)中期溢利按年升97.93%，不派中期息。

￭ 光大證券(06178)中期盈利按年增66.09%，不派中期息。

￭ 中集(02039)中期盈利按年減少29.58%，不派中期息。

￭ 深圳控股(00604)中期盈利按年增1.06倍，派中期息7仙。

￭ 昆侖能源(00135)中期盈利按年升1.65%，不派中期息。

￭ 華能新能源(00958)中期盈利按年增31.7%，不派中期息。

￭ 雨潤(01068)中期虧損4.48億元，不派中期息。