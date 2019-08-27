中國財經

中國國務院辦公廳印發《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，為推動流通創新發展，優化消費環境，促進商業繁榮，激發國內消費潛力，《意見》提出20條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施。

意見稱，受國內外多重因素疊加影響，當前流通消費領域仍面臨一些瓶頸和短板，特別是傳統流通企業創新轉型有待加強，商品和生活服務有效供給不足，消費環境需進一步優化，城鄉消費潛力尚需挖掘。要發揮財政資金引導作用，加強對創新發展流通、促進擴大消費的財政支持。

實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。要促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域應允許符合在用車排放標準的二手車在本省(市)內交易流通。

要擴大農村消費，擴大電子商務進農村覆蓋面，優化快遞服務和互聯網接入，提高農村電商發展水平；改善提升鄉村旅遊商品和服務供給，鼓勵有條件的地區培育特色農村休閑、旅遊、觀光等消費市場。

拓寬假日消費空間方面，鼓勵有條件的地方充分利用開放性公共空間，開設節假日步行街、周末大集、休閑文體專區等常態化消費場所，組織開展特色促消費活動。

對活躍夜間商業和市場作出安排，鼓勵主要商圈和特色商業街與文化、旅遊、休閑等緊密結合，適當延長營業時間，開設深夜營業專區、24小時便利店和「深夜食堂」等特色餐飲街區。

另外，擴大成品油市場准入，取消石油成品油批發倉儲經營資格審批，將成品油零售經營資格審批下放至地市級人民政府，加強成品油流通事中事後監管，強化安全保障措施落實。鄉鎮以下具備條件的地區建設加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設用地，擴大成品油市場消費。