中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)續創逾11年半新低，收市跌142點子，中段一度跌穿7.17關口，低見7.1722。

人民幣兌美元在岸價收報7.1670，較上日下午4時30分收報7.1528，大跌142點子或0.2%；較晚上11時30分最後成交價7.1520，走弱150點子。

離岸價(CNH)更曾失守7.18，低見7.1808，截至香港時間下午5時52分，離岸價報7.1730，在岸價報7.1656。

官方今日開出的中間價報7.0810，較上日報7.0570，下調240點子或0.34%，創2008年3月18日以來新低。

交易員指出，今日中間價明顯強於市場預期，突顯監管維穩思路，另外離岸同業拆息利率繼續上行，雖見客盤購滙需求旺盛，但人民幣跌勢趨緩。不過中美間若缺乏實質性利好，人民幣或將考驗7.2元支撐，而目前人民幣風險巨大。

另有交易員認為，由於外部環境持續惡化，人民幣貶值壓力有所回升，短期料仍需要時間消化貿易戰升級的影響，而當前情況監管層料無意強力扭轉有序貶值走勢；今日中間價和收市價偏離仍達860點，如果美元有變化，明日中間價估計最多也就調整200至300點，短期中間價和市場價仍會有較大偏離，應繼續提升滙率彈性，及時出清市場預期。