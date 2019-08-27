中國財經

A股午後持續上漲，深成指及創業板升逾2%。

上證指數現報2907點，漲44點或1.54%，最高見2919點，漲56點或1.96%，成交1387.51億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9469點，漲199點或2.15%，高見9517點，漲247點或2.67%，成交2091.82億元。

滬深300指數報3828點，漲62點或1.67%；創業板指數報1635點，漲34點或2.15%。

各板塊全線呈強，房地產、化工股漲逾2%；石油、金融、煤炭、鋼鐵、電力、水泥股漲逾1%；有色金屬股亦靠穩。