中國財經

中國7月規模以上工業企業利潤按年增速由負轉正，國家統計局公布，7月規模以上工業企業實現利潤總額5126.7億元(人民幣‧下同)，按年增長2.6%，上月為下降3.1%。

今年首7月，實現利潤3.498萬億元，按年下降1.7%，降幅比首6月收窄0.7個百分點。

首7月，國有控股企業實現利潤總額1.08萬億元，按年下降8.1%；股份制企業實現利潤總額2.5萬億元，增長0.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額8502.4億元，下降6.9%；私營企業實現利潤總額8849.1億元，增長7.0%。

在41個工業大類行業中，29個行業利潤總額按年增加，12個行業減少。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，儘管7月份工業企業利潤增速由負轉正，但經濟下行壓力較大，市場需求趨緩，工業品價格下降，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在，促進企業利潤穩定增長仍需努力。

她指出，7月私營企業利潤按年增長11.4%，增速比6月加快9.7個百分點；消費品製造業利潤同按年增長10.0%，增速比全部規模以上工業高7.4個百分點，比6月加快6.1個百分點。

槓桿率繼續降低。7月底，規模以上工業企業資產負債率為56.8%，按年降低0.5個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為58.3%，按年降低1.1個百分點。