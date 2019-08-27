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鴻海集團創辦人郭台銘據報計劃下月宣布參加總統大選。

台灣《鏡周刊》引述消息報道，2020年總統大選，以郭台銘為首，結合台北市長柯文哲及前立法院長王金平組成的第三勢力參選態勢明確，三方將以「台灣的第三條路」為號召持續備戰。

由於連署參選總統將必須在下月17日期限截止前，以無黨籍身份登記。據悉，為了募集28萬份的總統連署書，郭營近半個月更已私下招兵買馬、籌設競選團隊，預計在9月宣布投入大選，並已委託製作手機連署應用程式，將用科技的方式衝破百萬連署。

消息指出，親郭陣營曾討論過等待國民黨撤換韓國瑜，由郭出征的選項，但評估後認為可行性太低、變數太高，最後已排除這個選項。郭台銘兒子郭守正近日甚至親口對友人表明確定不會等「換瑜」。親王人士也透露，王金平日前私下與一名駐台代表會面時即明確表示，第三勢力合作確定了，現在已在收尾階段。

消息人士透露，郭台銘雖未鬆口表態參選總統，但已與柯王有默契，除了結盟態勢已定，郭台銘並不會主動脫黨，換言之，郭宣布參選總統只剩出場形式，在11月正式完成連署前，他不會刻意攻擊藍營，等於是把黨籍問題丟還給國民黨；本周起，三方幕僚將密集溝通、討論，拍板合作模式，郭正式宣布前，3人也會密集坐下來談。

早前有台灣媒體爆料，郭台銘在6月曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，蘇仁宗判定他將在國民黨初選落敗；郭台銘隨後抽到一張自己最喜歡的葵扇4，預告會贏得明年總統大選，讓他信心大增，決定9月登記連署，投入2020總統大選。