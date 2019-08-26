中國財經

中國國家主席習近平召開中央財經委員會第五次會議時強調，推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局，發揮優勢提升產業基礎能力和產業鏈水平。要在省級統籌基礎上加快養老保險全國統籌進度，在全國範圍內實現制度統一和區域間互助共濟。

習近平強調，要根據各地區的條件，合理分工和優化發展，落實主體功能區戰略，完善空間治理，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。

會議強調，要形成全國統一開放競爭有序的商品和要素市場，使市場在資源配置中起決定性作用，健全市場一體化發展機制，深化區域合作機制。

要改革土地管理制度，增強土地管理靈活性，使優勢地區有更大發展空間。要完善能源消費總量和強度雙控制度，全面建立生態補償制度，健全區際利益補償機制和縱向生態補償機制。要完善財政轉移支付制度，對重點生態功能區、農產品主產區、困難地區提供有效轉移支付。

會議指出，要實施產業基礎再造工程，做好頂層設計，明確工程重點，分類組織實施，增強自主能力。要打造具有戰略性和全局性的產業鏈，支持上下游企業加強產業協同和技術合作攻關，增強產業鏈韌性，提升產業鏈水平，在開放合作中形成更強創新力、更高附加值的產業鏈。要建立共性技術平台，解決跨行業、跨領域的關鍵共性技術問題。