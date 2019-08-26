中國財經

中美貿易戰升級，人民幣兌美元在岸價(CNY)創2008年2月26日以來新低，收市跌穿7.15，貶703點子，中段最低見7.1525。

人民幣兌美元在岸價收報7.1528，較上日下午4時30分收報7.0825，瀉703點子或0.99%；較晚上11時30分最後成交價7.0979，大跌549點子。

離岸價(CNH)早段一度失守7.19，低見7.1926，再創紀錄以來新低，截至香港時間下午5時56分，離岸價報7.1528，在岸價報7.1451。

官方今日開出的中間價報7.057，較上周五(23日)報7.0572，輕微上調2點子。

交易員指出，中美貿易戰進入白熱化，加劇了離岸及在岸人民幣跌幅，午後美國總統特朗普表示中美仍有可能達成協議，言論曾短暫緩和市場情緒；不過客盤逢低購滙需求仍在，人民幣僅短暫跌幅收窄。

另外交易員指出，中美貿易戰未見緩解，客盤傾向逢低購滙，短期很難有像樣的反彈，接下來人民幣或考驗7.2算關口支撐。需重點關注明日中間價表現，中間價料有明顯的逆周期，以體現一貫的平滑處理思路，大幅下跌機會不大。

有分析認為，由於人民銀行對人民幣滙率採取靈活的態度，市場會不斷測試人民幣的邊界，下一個均衡點可能是7.2算附近，不過今日中間價仍略強於市場預期，暗示人行不會放任人民幣單邊貶值，仍會控制人民幣貶值的幅度和速度。

美國總統特朗普上周五宣布，把約5500億美元中國輸美商品的關稅稅率再上調5%，此前，北京宣布對750億美元的美國商品徵收報復性關稅。

特朗普今日稱，中國已與美國貿易官員聯繫，表達希望重回談判桌。