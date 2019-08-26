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美國總統特朗普表示，中國政府周日致電美國貿易談判代表，希望重返談判桌。特朗普對此表示歡迎，認為這對全球而言是一個非常積極的進展。

他稱，中國不希望失去供應鏈，美方將開始非常認真地與中國對話。兩國將很快開始談判，並相信能達成協議。



特朗普又讚揚中國國家主席習近平是一位偉大的領導人，並稱他樂見習近平希望達成協議及緩和局勢。

中美兩國貿易戰再度升級，中國上周五晚向美國貨品加徵報復性關稅後，美國總統特朗普即還以顏色，於美股收市後宣布對中國全數5500億美元商品額外再加徵5%的關稅。