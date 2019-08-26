中國財經

A股午後維持下跌，上證指數挫逾1%。

上證指數現報2863點，挫33點或1.15%，最低見2849點，挫48點或1.66%，成交1280.09億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9273點，跌89點或0.95%，低見9173點，挫189點或2.02%，成交1810.18億元。

滬深300指數報3767點，挫53點或1.39%；創業板指數報1602點，跌13點或0.83%。

各板塊普遍走低，金融、水泥、電力股挫逾1%；鋼鐵、房地產、化工、煤炭股偏軟；石油股則漲逾1%；有色金屬股靠穩。