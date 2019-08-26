中國財經

中美貿易摩擦再度升級，中方反制更加精準，原油首次進入中方加稅清單，大豆關稅再升高，汽車及零部件12月將恢復加徵關稅。路透引述分析指，在搶出口和逆周期政策對沖下，對今年內的經濟衝擊可能有限，但加稅的負面影響可能集中在明年體現。

他們認為，美國3000億美元清單中，美方對中國商品的依賴度更高，在美方關稅舉措生效前可能再現出口搶跑，中國下半年出口增速或將迎來反彈。短期看，貿易摩擦的不確定性仍在加大，對中國而言關鍵是加快推進市場化改革，加快產業升級和技術進步。

中信証券首席經濟學家諸建芳在報告中稱，美方新升級的5%的額外關稅，對年內經濟的拖累十分有限。且從搶出口和逆周期政策加碼看，貿易摩擦升級對年內經濟影響相對可控，仍然維持第三季、第四季經濟增速6.2%、6.3%的判斷。

他指出，搶出口有望成為後續中國出口的重要特點，可能對淨出口有一定提振。如果後續中美貿易談判未見顯着緩和，貿易搶跑可能會持續推高三、四季的出口增長。不過，倘若中美加稅持續，目前新加關稅的負面影響，將可能在明年集中體現，明年經濟增長承壓。

全球兩個最大經濟體之間針鋒相對的貿易戰出現新的升級。北京上周五宣布對750億美元的美國商品徵收報復性關稅，隨後美國總統特朗普還擊，將約5500億美元中國輸美商品的關稅稅率再上調5%。特朗普還表示，將責令美國企業設法關閉在華業務，轉而在美國生產更多產品。