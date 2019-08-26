A股早段維持跌幅逾1%。
上證指數現報2860點，挫37點或1.28%，最低見2849點，挫48點或1.66%，成交957.9億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9255點，挫106點或1.14%，低見9173點，挫189點或2.02%，成交1365.66億元。
滬深300指數報3766點，挫54點或1.42%；創業板指數報1598點，挫17點或1.06%。
各板塊普遍走低，金融、水泥、鋼鐵、房地產、電力、化工股挫逾1%；煤炭股偏軟；石油、有色金屬股則靠穩。
今日 10:40 中國財經
A股早段維持跌幅逾1%。
上證指數現報2860點，挫37點或1.28%，最低見2849點，挫48點或1.66%，成交957.9億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9255點，挫106點或1.14%，低見9173點，挫189點或2.02%，成交1365.66億元。
滬深300指數報3766點，挫54點或1.42%；創業板指數報1598點，挫17點或1.06%。
各板塊普遍走低，金融、水泥、鋼鐵、房地產、電力、化工股挫逾1%；煤炭股偏軟；石油、有色金屬股則靠穩。
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