中國財經

A股早段維持跌幅逾1%。

上證指數現報2860點，挫37點或1.28%，最低見2849點，挫48點或1.66%，成交957.9億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9255點，挫106點或1.14%，低見9173點，挫189點或2.02%，成交1365.66億元。

滬深300指數報3766點，挫54點或1.42%；創業板指數報1598點，挫17點或1.06%。

各板塊普遍走低，金融、水泥、鋼鐵、房地產、電力、化工股挫逾1%；煤炭股偏軟；石油、有色金屬股則靠穩。