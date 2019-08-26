中國財經

瑞銀證券表示，鑑於貿易摩擦再次升溫，預計今年底人民幣兌美元滙率為7.2，2020年為7.3。

中美貿易摩擦周末再度升級。瑞銀中國首席經濟學家汪濤在最新報告中稱，中方決定並不令人意外，此前中方已多次警告會採取必要的反制措施，且與美國相比中方本次的反制措施較為溫和，預計北京政府會繼續深化改革、擴大開放，人行會謹慎管理人民幣滙率預期，但會允許人民幣小幅貶值。

汪濤指出，現時不確定性加劇，中美雙方恐難達成貿易協議，預計人行會加碼貨幣寬鬆，包括年內和2020年分別再降準100個基點、政府增加對基建投資的融資支持、可能會提高或提前下發地方政府專項債券發行額度，並加大對就業的支持、完善社會保障體系等。

報告估算，今次加徵關稅或在未來12個月拖累中國GDP增速30個基點，與此前的估算一樣，這並未考慮貿易相關的不確定性上升對企業信心的衝擊和供應鏈轉移產生的負面影響。但今年GDP增速仍有望保持在6%以上。

瑞銀認為，貿易摩擦再次令中美雙方的貿易談判和雙邊經貿關係增加了額外的不確定性。鑑於美國國內對中國的立場普遍強硬，同時聯儲局隨時可以進一步放鬆貨幣政策來減輕貿易摩擦對經濟的衝擊，因此目前尚不清楚有哪些因素或契機會促使美方停止升級貿易摩擦、與中方達成貿易協議。

報告稱，美國仍能進一步升級貿易摩擦，包括加徵更高的關稅、擴大對中國的出口限制、對部分中國實體實施金融制裁等，中方立場可能也不會因國內經濟下行壓力增大而大幅轉變。