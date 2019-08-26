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今日 09:46 中國財經

環球時報:中方做好中美關係惡化思想準備

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《環球時報》發表社評指，中美貿易戰在美方魯莽行動下逐步升級，中美經貿關係持續惡化的態勢沒有改變。社評又指美方一再用貿易戰將導致美國企業離開中國來威脅中方，這一次可謂把這種威脅用到了頂點，但顯然沒有給中國造成新的衝擊，反而美國內部導致更多混亂。

社評指出，中國不為美方新威脅所動，有兩大原因。第一是，已經做了中美經貿關係將進一步惡化的充分思想準備，各種物質準備也在加緊進行中。中方的底線是能夠承受得了美方各種歇斯底裏的行動，確保中國經濟保持總體的平穩運行。中國是超大市場，內需早已成為支持經濟發展的最大動力，又有政治體制的優勢，因此這條底線是寬裕、強大的。

第二是，中方對本國市場的吸引力有充分信心。中國市場對各國的跨國公司來說都太大、太重要了。中國作為製造業基地獨一無二的優勢無可取代，中國市場的購買力同時是製造業落戶中國的絕配條件。美國公司把工廠遷出中國，等於將它們所打拼出的寶貴市場份額拱手讓給競爭對手，絕大部分損失都是它們自己的，中方將主要不是損失，而是面臨市場會逐漸自動消解的臨時麻煩。

社評又指，中美經濟的聯繫已在逐漸削弱，這種削弱如果走得太遠，就將導致世界生產格局的重塑。美方想它自己在這個過程中完好無損、甚至錦上添花，而中國單方面蒙受這一調整的巨大損失，這是異想天開。

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