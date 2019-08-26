中國財經

中國證監會表示，目前資本市場改革總體方案已經基本成型，A股市場即將在一系列基礎制度改革、法治保障、上市公司質量、長期資金入市等方面迎來利好。

內地《中國證券報》報道，中證監有關負責人周日召開會議，研討細化資本市場改革總體方案。報道引述負責人稱，改革主要聚焦市場化、法治化、提高監管效能、對外開放四方面重點，而當前中國資本市場應對外部衝擊的韌性明顯增強。同時，將保持定力，加大改革力度，激發市場活力，促進資本市場長期穩定健康發展。

報道又指出，這次改革將着力推動多領域取得實質性突破，包括充分發揮科創板的試驗田作用，逐步推廣科創板行之有效的制度安排，系統推進發行、上市、交易、訊息披露等基礎制度改革；深化創業板改革，加快新三板改革，完善多層次市場體系。

中證監提出，制定並實施提高上市公司質量行動計劃，優化上市公司發展生態，用3至5年的時間使上市公司整體面貌得到改觀；從資金來源、業績考核、投資渠道、監管安排等方面入手，為更多中長期資金入市提供機制支持；大幅提高欺詐發行、上市公司虛假披露訊息等行為的違法成本，堅決打擊說假話、做假賬的違法違規行為。

此外，在壓實中介機構責任、加強投資者保護、擴大資本市場雙向開放等方面，一系列務實舉措也將推出。