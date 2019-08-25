中國財經 即巿股評

海通證券發表研究報告指，中美貿易摩擦再次升級影響市場短期情緒，市場中期趨勢由基本面決定，上證綜指3288點以來的調整進入後期的定性不變。短期市場繼續夯底。目前A股仍是備戰牛市第二波上漲的布局期，企業利潤同比有望於第三季度見底。著眼中期，市場結構望逐漸變化，盈利回升更陡峭的科技和券商未來彈性更大，核心資產為基本配置。

海通表示，正如之前的報告中分析過，中美貿易摩擦對A股衝擊效果已經邊際弱化，認為基本面是決定市場趨勢的核心因素，最新公布的6月工業企業產成品存貨增速繼續回落至3.5%，正在逼近歷史底部0%附近。海通預計今年第三季度歸母淨利同比為0%，2019年為5%，股本回報率(ROE)為9%。往後看1.5年是業績回升期，預計屆時GDP增速穩定在6-6.5%左右，A股歸母淨利潤增速有望回升至10-15%，ROE至12%以上。

報告又指，MSCI、富時羅素與標普均將提升A股在其指數體系中的權重，外資依舊是增量資金之一。但從居民資產配置的角度看，未來內資的力量也不可忽視。海通測算未來兩年內資入場規模超2萬億，而外資0.9萬億左右，大量內資入場將降低外資對股市風格的影響力。

行業配置方面，綜合人口、技術、政策三個決定性的影響因素，科技和服務消費有望成為新時代經濟由大變強的主導產業，其中科技細分領域的代表產業是5G，而5G產業鏈的崛起也將是循序漸進的。投資者仍需保持耐心。消費白馬股代表的核心資產盈利能力依舊較強，仍可以作為基本配置。典型代表是家電和白酒。