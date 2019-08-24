中國財經

中方宣布向美國貨加徵報復性關稅，《環球時報》發表社評指出，中國的工具籃裏裝的都是反制美方的實錘。

社評稱，這次對美國商品加徵關稅落下實錘，顯示中國對貿易戰踐行「不願打、不怕打、必要時不得不打」的堅定決心和穩定態度。中國從不主動升級中美貿易戰，但當美方增加對華極限施壓的新砝碼時，中國一定會回敬以必要的措施，讓美方蒙受相應的損失。中國這一「規定動作」的發生十分準時，而且貨真價實。

社評指出，每一項都關係到美方的切實利益，強調中方對美方的虛張聲勢看得透徹，深信經濟規律比美國政府的操縱力要強大得多，也知道中方新的反制措施同樣會給美國經濟帶來新的痛感。

此外，《新華社》亦發表時評稱，措施是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉，又指今次反制精準有力，強調合作是解決中美經貿問題的唯一正確選擇，但合作是有原則的，中方強烈反對美國貿易霸淩行徑，在重大原則問題上決不讓步。

《人民日報》評論文章亦強調，中方新一輪反制行動，毫無懸念指出，面對美國一些人單方面挑起、並升級經貿摩擦，中方有能力堅決奉陪到底。

文章又指，恢復對美國汽車及零部件加徵關稅，會成為美國製造業的痛，而首次將美國生產的原油納入反制範圍，意味美國登上世界第一大原油出口國之際，利潤縮水；針對美國大豆進一步反制，會使美國喪失價格優勢，難以進入中國市場。美國股市等金融市場，預料將難以淡定。

中國較早時公布，對750億美元的美國貨加徵關稅，作為報復美國將對3000億美元中國貨加徵關稅的報復行動。美國總統特朗普作出強烈回應，稱將由10月1日起，對現時已加徵25%關稅率的2000億美元中國貨，改為徵收30%稅率；而9月1日起加徵關稅的3000億美元中國貨，其稅率由原先公布的10%，改為15%。