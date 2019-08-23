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美國全國零售商協會(NFR)表示，總統特朗普要求美國零售商撤出中國的講法不切實際。

因應中國對美國貨實施報復性關稅的決定，特朗普較早時反駁稱美國不需要中國，促請商界撤出中國，立即以其他國家代替中國作為貨品供應來源國。

NFR發表聲明，高級副總裁David French回應稱，要求美國零售商撤出中國並不切實際，因為零售商須藉與中國消費者接觸，以及發展海外市場，令到美國工人受惠。

French表示，美國零售商過去數年努力推動供應鏈多元化，但發現有關過程需要很長時間及耗費成本。