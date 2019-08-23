A股午後走升，上證指數升12點，深成指升15點。
上證指數現報2895點，升12點或0.43%，最高見2902點，升19點或0.66%，成交1552.44億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9365點，升15點或0.16%，高見9397點，升47點或0.5%，成交2284.26億元。
滬深300指數報3817點，升24點或0.64%；創業板指數報1616點，升3點或0.2%。
各板塊普遍走軟，半新股挫逾2%；石油、鋼鐵、煤炭、房地產、化工股偏軟；金融、電力、水泥、有色金屬股則靠穩。
今日 14:23 中國財經
A股午後走升，上證指數升12點，深成指升15點。
上證指數現報2895點，升12點或0.43%，最高見2902點，升19點或0.66%，成交1552.44億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9365點，升15點或0.16%，高見9397點，升47點或0.5%，成交2284.26億元。
滬深300指數報3817點，升24點或0.64%；創業板指數報1616點，升3點或0.2%。
各板塊普遍走軟，半新股挫逾2%；石油、鋼鐵、煤炭、房地產、化工股偏軟；金融、電力、水泥、有色金屬股則靠穩。
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