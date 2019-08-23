中國財經

A股午後走升，上證指數升12點，深成指升15點。

上證指數現報2895點，升12點或0.43%，最高見2902點，升19點或0.66%，成交1552.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9365點，升15點或0.16%，高見9397點，升47點或0.5%，成交2284.26億元。

滬深300指數報3817點，升24點或0.64%；創業板指數報1616點，升3點或0.2%。

各板塊普遍走軟，半新股挫逾2%；石油、鋼鐵、煤炭、房地產、化工股偏軟；金融、電力、水泥、有色金屬股則靠穩。