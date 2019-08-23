中國財經

台灣股市靠穩，加權指數收報10538點，微升8點或0.08%。

台股今早輕微低開3點，全日在上日收市位附近窄幅上落，高見10541點，連續第6日上升。其中，泥窯股升0.86%，塑化股升0.6%。

分析人士表示，台股窄幅上落，主要是跟隨隔晚美股個別發展，以及其他亞洲地區股市走勢，因投資者擔心聯儲局不會出手刺激經濟，促使美債孳息曲線一度再次倒掛，加上市場關注傑克森霍爾(Jackson Hole)央行年會及周末舉行的七國集團(G7)峰會，觀望氣氛濃厚。