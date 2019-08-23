訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:14 中國財經

台股六連揚 收報10538點

放大圖片

台灣股市靠穩，加權指數收報10538點，微升8點或0.08%。

台股今早輕微低開3點，全日在上日收市位附近窄幅上落，高見10541點，連續第6日上升。其中，泥窯股升0.86%，塑化股升0.6%。

分析人士表示，台股窄幅上落，主要是跟隨隔晚美股個別發展，以及其他亞洲地區股市走勢，因投資者擔心聯儲局不會出手刺激經濟，促使美債孳息曲線一度再次倒掛，加上市場關注傑克森霍爾(Jackson Hole)央行年會及周末舉行的七國集團(G7)峰會，觀望氣氛濃厚。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。