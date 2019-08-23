中國財經

上證指數早段回穩，現升6點，深成指則跌9點。

上證指數現報2890點，升6點或0.23%，最高見2897點，升14點或0.5%，成交758.86億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9341點，跌9點或0.1%，低見9311點，跌39點或0.42%，成交1186.62億元。

滬深300指數報3808點，升15點或0.41%；創業板指數報1613點，跌不足1點或0.03%。

各板塊個別發展，煤炭、水泥、房地產、石油、化工、鋼鐵、電力股偏軟；金融、有色金屬股則靠穩。