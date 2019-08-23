上證指數早段回穩，現升6點，深成指則跌9點。
上證指數現報2890點，升6點或0.23%，最高見2897點，升14點或0.5%，成交758.86億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9341點，跌9點或0.1%，低見9311點，跌39點或0.42%，成交1186.62億元。
滬深300指數報3808點，升15點或0.41%；創業板指數報1613點，跌不足1點或0.03%。
各板塊個別發展，煤炭、水泥、房地產、石油、化工、鋼鐵、電力股偏軟；金融、有色金屬股則靠穩。
今日 10:38 中國財經
上證指數早段回穩，現升6點，深成指則跌9點。
上證指數現報2890點，升6點或0.23%，最高見2897點，升14點或0.5%，成交758.86億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9341點，跌9點或0.1%，低見9311點，跌39點或0.42%，成交1186.62億元。
滬深300指數報3808點，升15點或0.41%；創業板指數報1613點，跌不足1點或0.03%。
各板塊個別發展，煤炭、水泥、房地產、石油、化工、鋼鐵、電力股偏軟；金融、有色金屬股則靠穩。
|下一篇：
|香港眾志稱暫定逢周一進行一周一罷
|上一篇：
|【價值工房】路勁溢利穩定具長線增值能力