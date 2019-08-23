今日 09:45
中國財經
人民幣兌美元中間價報7.0572，較上日報7.049，下調82點子或0.12%，創2008年3月21日以來新低。
中間價較上日下午4時30分收市7.0875，高303點子；較上日晚上11時30分夜盤收市7.083，高258點子。
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