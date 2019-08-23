中國財經

上證指數輕微高開1點後偏軟。

上證指數開市報2885點，升1點或0.06%；現報2881點，跌1點或0.05%。

深成指開市報9357點，升6點或0.07%；現報9336點，跌13點或0.15%。

滬深300指數開市報3796點，升3點或0.09%；現報3791點，跌2點或0.06%。

創業板指數開市報1614點，升1點或0.07%；現報1611點，跌2點或0.13%。

各板塊個別發展，水泥、房地產、煤炭、鋼鐵、化工、電力股靠穩；石油、有色金屬、金融股則偏軟。