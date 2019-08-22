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富力地產(02777)上月一份內部文件被流出，當中提到公司下半年原則上暫停買地，但遇到優質土地項目等特殊情況可單獨呈報董事長審批。董事長李思廉表示，文件是由他起草，並不是說做房地產但不買地發展，好地皮仍是要買，但暫時不會買規模大的地皮；內地融資條件收緊，全國都面對同樣困難，中央要減少經濟對房地產的依賴，房企要跟隨政策方向，不可太高調，取態保守一點亦正常。

李思廉指出，公司很少買地，上半年新增23幅地，涉及樓面652.9萬平方米，支出約180億元(人民幣·下同)，價值850億元，平均每方米地價約2700元，按銷售均價每方米1.1萬元，地價成本只佔不足30%，在安全範圍內，符合公司的商業模式。他又說，今年以來落成交樓920萬平方米，其中670萬平方米已銷售，結轉金額已超出去年全年水平。

截至6月底，權益土地儲備預計貨值7810億元，今年全年可供鎖售貨值3000億元，維持全年銷售目標1600億元。

集團上半年毛利率41%，按年減少2.2個百份點，較去年全年增0.7個百份點，董事長助理陳志濠表示，下半年毛利率會略低於上半年，全年可維持毛利率35%至40%；已鎖定營業額逾1200億元，預售毛利率為35%至40%。