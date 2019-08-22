中國財經

上證指數午後維持在窄幅水平上落，現跌不足1點，深成指則升19點。

上證指數現報2880點，跌不足1點或0.01%，最低見2867點，跌12點或0.44%，成交1368.48億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9341點，升19點或0.2%，高見9363點，升41點或0.44%，成交2203.81億元。

滬深300指數報3789點，升7點或0.19%；創業板指數報1610點，升不足1點或0.05%。

各板塊個別發展，水泥、煤炭、鋼鐵、金融、房地產、電力股偏軟；石油、化工、有色金屬股靠穩。