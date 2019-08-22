港股直擊 中國財經

內地政府為壓抑地價大力收緊內房買地資金渠道，各民企內房為避免政治風險，均強調已明顯減少買地力度，融創中國(01918)主席兼行政總裁孫宏斌表示，按公司的地位而言，去年買地少，今年上半年買地亦不多，4月底5月初起基本上已停止投地，下半年也沒有買地指標，除非有特别好的機會；項目收購方面有同樣嚴格控制，市場提供的機會很多，要比較各種機會，而公司定下的標準要求有很多，不是甚麼都做。

孫宏斌認為，複雜的調控政策，是為求嚴控資金流入房地產，相信下半年對整體市場的影響仍很大，土地市場仍會繼續下行，物業銷售也會受很大影響。他說，政府不讓樓價上升，老百姓預期樓市轉趨平穩，便不急於買樓；控制按揭貸款造成的影響也很大；預期融資受到嚴控會是常態化。

融創現有土地儲備約2.13億平方米，土地儲備貨值預計約2.82萬億元人民幣，其中超過83%位於一二線城市，執行董事汪孟德表示，在現有規模優勢下，土儲增長已明顯放慢，上半年增速減慢了約20%，下半年會嚴控投資節奏；手上的土儲水平仍好，營運現金是主要資金來源而非來自融資。截至6月底，資本負債比率67.3%，較去年底上升7.4個百分點，汪孟德稱，控制負債水平是管理層今明兩年的主要任務之一，負債率正在下降過程中。