中國財經

上證指數早段窄幅上落，現升不足1點，深成指升13點。

上證指數現報2880點，升不足1點或0.02%，最高見2888點，升8點或0.28%，成交732.68億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9336點，升13點或0.14%，高見9363點，升41點或0.44%，成交1210.1億元。

滬深300指數報3790點，升8點或0.22%；創業板指數報1610點，升不足1點或0.04%。

各板塊個別發展，化工、石油、房地產、金融股靠穩；水泥、鋼鐵、煤炭、有色金屬、電力股則偏軟。