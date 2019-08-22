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胡錫進:中國正就達不成貿易協議作安排

《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter貼文稱，中國正就中美兩國達不成貿易協議的情景作出安排，美國不簽署協議的威懾力接近於零。

特朗普:上天選擇自己與中國打貿易戰



美國總統特朗普稱，中美貿易戰早應在多年前爆發，是上天選擇他應戰。此外，特朗普再度要求聯儲局減息，指其政策阻礙經濟增長。

儲局議息紀要確認 減息周期未啟動



美國聯儲局7月底議息紀要顯示，投票支持減息的政策委員認為，本次減息不應被視為開啟新一輪減息周期，只能看作貨幣政策一次「中期調整」(mid-cycle adjustment)。

美國CBO指貿易爭拗削GDP 調高年度赤字預測



美國國會預算辦公室(CBO)稱，關稅貿易璧壘將導致美國經濟在2020年減少0.3個百分點；又上調截至9月底財年預算赤字估計至9600億美元。

兩大零售商報喜 道指收市飆240點



美國零售商Target和Lowe's盈利表現勝預期，反映消費市道仍強勁，緩和市場對經濟放緩的憂慮，道指曾漲305點，其後聯儲局公布議息紀要，確認減息周期未啟動，長短債組合孳息曲線再度倒掛，經濟衰退訊號重現，道指收市回順只漲240點或0.93%；標指抽高0.82%；納指進賬0.90%。Target股價勁飆20%，Lowe's彈一成，Nike抽高2.74%，波音攀升2.48%。

外圍焦點簡訊

￭ 聯儲局議息紀要公布後，美國2年期債息短暫高於10年期債息，為約一周以來第二度曲線倒掛。

￭ Target第二季盈利按年升17%，每股經調整盈利及收入均優於分析員預期。

￭ Lowe's第二季純利按年升10%，每股經調整盈利和收入都勝預期。

￭ Nordstrom第二季純利按年跌13%，每股經調整盈利勝預期，收入跌5%遜預期；市後股價升。

￭ 避險意欲降溫，日圓兌美元滙價尾段回落0.35%；美滙指數升0.11%。

￭ 紐約12月期金持平，每盎斯收報1515.7美元。

￭ EIA美國原油庫存上周減少270萬桶，跌幅大於估計；油價先升後跌，紐約期油收市回落0.8%，布蘭特期油升0.5%。

￭ 英國、法國和德國股市收市均進賬逾1%。

￭ 新華社引述中國移動廣東高層稱，與華為合作將實現廣深港高鐵5G全線覆蓋。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報26222點，低水48點。

￭ ADR港股比例指數報26227，較港低43點。

￭ 比亞迪股份(01211)上半年溢利按年升2.04倍，不派中期息。

￭ 綠地(00337)中期盈利按年增1.13倍，不派中期息。

￭ 北辰(00588)中期溢利按年增76.85%，不派中期息。

￭ 中駿(01966)中期盈利按年減少5.12%，中期息10港仙。

￭ 九龍建業(00034)中期溢利按年升74.68%，中期息0.24元。

￭ 新秀麗(01910)中期溢利按年跌27.58%，不派息。

￭ 天倫燃氣(01600)中期溢利按年升88.07%，中期息11.42分人民幣。