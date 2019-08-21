港股直擊 中國財經

港股反覆靠穩，恒指低開71點，報26160，開市跌幅曾擴至155點，低見26075點，但兩萬六上見支持，大市止跌回升，午後更一度倒升86點，高見26318點，尾市升勢回順，最終恒指收造26270，升38點或0.15%。

北水淨流入23.72億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，建行(00939)淨入增至7.44億元；工行(01398)有1.28億元淨入。另外，平保(02318)有1.04億元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)淨流入1.84億元；金山軟件(03888)有1.27億元淨入。多隻手機設備股見流入，舜宇(02382)有1.04億元淨入；中興通訊(00763)有8454萬元淨入；比亞迪電子(00285)有4370萬元淨入。

醫藥股續飆升，中國生物製藥(01177)有2.84億元淨入；石藥(01093)有5542萬元淨入。

信義光能(00968)有5050萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：鐵塔(00788)有6778萬元淨走；頤海國際(01579)有3212萬元淨走；融創(01918)有3362萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、平保、騰訊、中生製藥、金山軟件、石藥、舜宇、融創、工行及信義光能。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 石藥、中興、騰訊、中生製藥、金山軟件、頤海國際、融創、比亞迪電子、鐵塔及舜宇。