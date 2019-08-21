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今日 16:50 中國財經 國際財經

外交部:中美關係合則兩利 鬥則俱傷

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就美國總統特朗普最新談及中美關係、經貿合作的內容，中國外交部發言人耿爽回應時重申，中美經貿合作的本質是互利共贏，雙方已經成為彼此最大的貿易夥伴國和重要的投資對象國。中美合則兩利、鬥則俱傷，存在經貿分歧不可怕，關鍵是要通過對話協商來解決問題。

耿爽說，希望美方能夠同中方相向而行，落實兩國元首大阪會晤共識。在相互尊重和平等相待的基礎上，通過對話磋商來找到彼此都能接受的解決辦法。

他強調，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，一個健康穩定的中美關係，不僅符合兩國利益，也是國際社會普遍期待。

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