中國財經

中國商務部副部長錢克明表示，已將關稅總水平降低到7.5%，低於大部分發展中國家，接近發達國家、發達市場對外開放水平。

他指出，未來將繼續以負面清單為核心，推進投資自由化，加快推進2019年版全國和自由貿易試驗區的外商投資准入負面清單等開放舉措全面實施。

錢克明表示，從統計指標來看，去年中國實際利用外資是1383億美元，穩居發展中國家的首位。

世界銀行2019年營商環境報告也顯示，中國營商環境排名由上一年第78位提升到第46位，大幅度提升，反映中國營商環境改善，取得實質性進展。