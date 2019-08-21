中國財經

A股午後持續偏軟，上證指數跌1點，深成指跌8點。

上證指數現報2878點，跌1點或0.04%，最低見2872點，跌7點或0.26%，成交1503.13億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9319點，跌8點或0.1%，低見9287點，跌41點或0.44%，成交2237.75億元。

滬深300指數報3782點，跌5點或0.14%；創業板指數報1608點，跌3點或0.2%。

各板塊個別發展，半新股挫逾5%；有色金屬、石油、煤炭、電力、鋼鐵、金融股偏軟；房地產股則漲近1%；水泥、化工股靠穩。