中國財經

人民幣兌美元中間價報7.0433，較上日報7.0454，上調21點子或0.03%，終止連續第3日下調。

中間價較上日下午4時30分收市7.0634，高201點子；較上日晚上11時30分夜盤收市7.061，高177點子。